由名模們詮釋，集頂級珠寶腕表品牌齊聚一堂，多款全球唯一珠寶供貴客近身鑑賞。（麗晶精品提供）

麗晶精品全球唯一Boucheron高級珠寶系列Illusion主題戒指，參考售價約730萬元。（麗晶精品提供）

麗晶精品全球唯一BVLGARI CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails鑽石珍珠項鍊，參考售價9500萬元。（麗晶精品提供）

麗晶精品全球唯一Chaumet Promenades Impériales18K白金戒指，參考售價約571萬3000元。（麗晶精品提供）

精品時尚界的年度盛會「麗晶之夜」，昨（31日）晚間於晶華酒店宴會廳舉行，本次晚宴以「Starry Night 星空饗宴」為主題，邀請年度消費前100位的貴賓攜伴與會，現場集結了Bvlgari、Boucheron、Cindy Chao、Chaumet及Harry Winston等5家品牌、總價高達3億6000多萬元的珠寶腕表，及多家一線精品的時尚華服展演。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，麗晶之夜去年受疫情停辦，今年恢復後貴賓們都非常期盼，向來麗晶精品的顧客目的性高、消費力強，提袋率一直很高，加上這兩年來不太能出國消費，到晶華酒店住宿度假的客人多，也提升精品業績，新餐廳陸續開幕，更帶來許多新顧客，從8月26日至9月12日舉辦的「黃金周購物禮遇」檔期，預計18天業績可超過5億元。吳偉正指出，麗晶精品今年迄今業績約成長40%至50%，一半是舊客人，一半是新客，且新客的年齡下降，平均約30歲上下，跟以往的消費客層很不同。

麗晶之夜開秀由Bvlgari獻上總價值超過1億2千多萬的璀璨之作，其中全球唯一的CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails鑽石珍珠項鍊，由近80克拉的頂級鑽石與118顆Akoya珍珠打造，還有同樣為全球唯一的Giardini Italiani頂級祖母綠與鑽石戒指等作品。

而麗晶獨家品牌Cindy Chao獻上總價值超過1億元的珠寶，包括2020大師系列的祖母綠瀑布耳環，及耗時兩年製成的祖母綠鳶尾花浮雕手環等。