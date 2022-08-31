市議員林政賢與家人以哈利波特為主題，打扮成魔法森林學校校長，帶著全家大小一起來登記競選連任。(林政賢提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市議員林政賢今天上午以哈利波特為主題，打扮成魔法森林學校校長，偕同支持者一行浩浩蕩蕩前往桃園市選委會登記，現場熱鬧非凡。

市議員林政賢與家人以哈利波特為主題，打扮成魔法森林學校校長，帶著全家大小一起來登記競選連任，林政賢表示，帶著一家人前來，就是要向大家說明，幼有所養0-5歲每月補助3000元(現在是5000元)、壯有所用青年創業貸款，政府給你一筆錢，最高300萬，兩年免利息、老有所終65歲以上免健保費的理想今天在三代同堂齊聚見證下，都實現了，林政賢更對現場支持群眾高喊：「老、中、青三代我們都照顧到了！」

林政賢表示，向來秉持打造桃園成為族群有善城市的目標努力，成功爭取新住民事務科、閩南民俗事務科、推動南崁溪增設自行車步道、讓7公頃虎頭山成為北台灣最大的都會公園，更力倡增設國家級圖書總館、桃園大型美術館，如今通通成了現實。

林政賢放眼未來，打造桃園成為科技城市，護國神山；更努力的改善婦女權益，提倡35歲以上女性凍卵補助，協助經濟弱勢以及需要協助的女性，改善月經貧窮的問題。也將針對毛小孩力推動毛孩權益，推動寵物登記戶籍、設置寵物殯儀館，更將致力於桃園交通三心六線大晉級、警消治安大晉級，讓桃園成為一個進擊的城市。