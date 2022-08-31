縣消防局出動大批人力在崎嶇山區搜索，天色昏暗十分困難。（ 金門消防局提供）

金門2名中年婦人昨循鵲山祕境路線，走蜈蚣飛行步道往太武山途中，因天色昏暗迷失方向，縣消防局據報出動大批人力，協同軍警費時11小時大搜索，今天清晨總算尋獲安全護送下山。

縣消防局救災救護指揮中心在昨天晚間19時5分接獲王姓民眾報案求救，指稱她和另名女性友人於下午16時30分許從鵲山走「蜈蚣飛行步道」祕境路線欲往太武山途中，因天色昏暗迷失方向，幾次試圖往上繼續爬行，但均無法成功，只得打手機向119報案，人暫行在岩石旁的樹下等待救援。

該局第二大隊大隊長陳國瑋率同仁及義消幹部楊忠典等13人上山，協同金湖分局、國家公園警察隊、空軍及海軍雷達站軍方人士協尋，但因天色昏暗，且最接近受困者的行走路線佈滿岩石及雜草樹幹，路線高高低低，攀爬十分困難。

救災救護指揮中心說明，執勤人員使用該局自行研發的太武山路線查詢糸統、搭配119報案APP、簡訊定位以及LINE定位，立即鎖定待救者所在座標，告知民眾在原地待救，不要移動位置，並線上傳送給指揮官掌握受困點位，共分3組路線實施救援，沿路搜索後於21時23分接近受困者，雙方聲音已可傳達，但仍無法靠近，加上天色昏暗，行走路線均為岩石及樹幹，且過程中均需攀爬，搜尋不易，持續搜尋至31日凌晨2時，仍無法尋獲。

指揮官陳國瑋跟受困民眾聯繫後取得共識，因天色昏暗第1波搜尋先告一段落，等天亮約5時30分再發動第2波搜尋。同時在第2波搜尋行動開始前，先請受困者拍攝相對位置，兵分雙路前往搜尋，最終按拍攝照片的相對方位尋找，於6時28分在雷達站下方的岩石樹旁接觸到2名受困民眾，其中一人手腳有擦傷，6時46分安全帶到雷達站，順利完成此次搜尋任務。

消防局長呂英華在此呼籲，登山前應結伴而行，並注意天色狀況，登山過程應評估自身體能狀況，量力而為，不熟的秘境古道切勿攀爬，並應循金門國家公園管理處所公告標誌道路攀爬，除可確保登山過程安全性外，亦可加速搜救定位。另活動過程中如有任何不適，應第一時間向外求援，保握黃金救援時效。