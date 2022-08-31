自從驚動全球的安倍案後，日本政府再次反思大環境影響維安系統鬆懈，目前正積極研擬草案防止憾事再度重演。不過近期卻傳出一名22歲年輕人用假識別證輕鬆混入外務省，事後向警方坦承「只是想滿足心願」。

綜合日媒《北海道新聞》、NHK報導，事發位於日本最高權力中心「霞關」（霞が関），簡單來說就是中央政府機關的所在地，周圍形成官廳街坐落著首相官邸、國會議事堂、經濟廳、法務省等重要機關與設施，戒備相當森嚴。報導指出，一名22歲可疑男子藤本叶人24日傍晚非法混進外務省，他一身西裝、手拿偽造識別證蒙騙門口警衛，直到內部一名政府官員發現辦公室有陌生人在閒晃，才立刻報警。

事後警視廳表示，嫌犯疑似是無業遊民，認了假證件是在網路上購買，還暗示已經用同樣方式前前後後擅闖其他機關，詳細罪行仍待警方調查釐清。至於犯案動機他僅表示，「我感覺自己是個大人物，想滿足所有願望」。