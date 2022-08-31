TVBS民調中心29日公布了《2022台北市長選情民調》報告，國民黨參選人蔣萬安支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點；民進黨參選人陳時中則回升至23%，位居第三。而《Tpoc台灣議題研究中心》認為，「黃珊珊辭職副市長宛如猛虎出閘，由下而上瓦解藍營基本盤，蔣萬安還得多花點心」，引發討論。

Tpoc台灣議題研究中心30日在臉書上PO出一篇「近七天台北市長參選人網路聲量，黃珊珊連四天超越蔣萬安」的文章表示，透過QuickseeK快析輿情資料庫調查，近七天台北市長各個參選人的網路聲量，黃珊珊26日發表給市府同仁的一封信，當天獲得4398則聲量，超過蔣萬安當天的3965則。接下來連續三天聲量也超過蔣，尤其是28日「正式解封」投入選戰，當天聲量10988則，遠高蔣的5994則近五成聲量。

Tpoc指出，過去七天，黃珊珊總計四天聲量超過蔣萬安，對台北選戰的影響力正在加溫。然而蔣萬安該憂心的，恐怕是藍營基本盤是否會倒戈。數據指出，扣除原住民選區，蔣與其餘六個選區的藍營議員的「合體聲量」，八月份的聲量表現清一色都比七月份來得差，尤其在深藍本命區的第六選區（大安、文山區）跌幅高達65%，僅次於第一選區（士林、北投）的75%跌幅。

Tpoc更疑惑，八月底藍營才與陳時中大打疫苗採購攻防，但這個月蔣與藍議員合體的聲量卻仍較差，說明了這波攻防中，小雞們並沒給母雞蔣萬安「助拳」，台北結構藍大於綠，國民黨議員大可跳入戰場「刷聲量」，為藍軍選情增添士氣，為何不這麼做？這也讓Tpoc直言此舉「耐人尋味」。

最後Tpoc更說，事實上，黃珊珊早已獲得不少藍營里長表態支持，而基層里長往往又是議員的選舉樁腳，無怪乎藍營議員與蔣萬安漸行漸遠。如今黃珊珊辭職副市長宛如猛虎出閘，由下而上瓦解藍營基本盤，過往選戰母雞帶小雞、小雞支持母雞的景象，在國民黨台北市長選舉中似乎會越來越難看到。Tpoc坦言「如何固本？蔣萬安還得多花點心」。