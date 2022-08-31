對於近年發生的林秉樞案、丁允恭案、「諾富特3+11案」、「某教師性侵疑雲」，國民黨醫療委員會質疑民進黨立委范雲，如果對女權的關懷，還要依據顏色與光譜來決定力道，這樣的女權豈不是就淪為政治工具？

國民黨醫療委員會指出，去(110)年11月下旬，媒體報導林秉樞毆打女性立委並限制其人身自由的暴力事件曝光後，自詡為女權研究者的范雲卻異常地低調，似乎非常避諱此事，甚至在媒體披露范雲列名在林秉樞母親告別式的貴賓名單中，以及與林秉樞同在米其林一星餐廳飯局上現身並合照等事情，她都處處迴避、解釋不清，令民眾充滿無限遐想。

國民黨醫療委員會質疑，市民不禁要問，范雲的角色是不是出現衝突？她口中的捍衛女權是真心？還是有目的性？差點忘了，前總統府發言人丁允恭與女友在辦公室發生性行為，還逼其墮胎等事件，以及立委王定宇涉及不倫的桃色風波，范雲竟還給女權範圍設下嚴謹的結界，就像被封印般，完全不敢為女權發聲！難道女權遇到「綠色」就要退讓嗎？難道對於女權的維護，以及對於正義的堅持，只要遇到顏色不對，就無法「吾道一以貫之」嗎？

另外，國民黨醫療委員會進一步說，去(110)年4月間爆發「諾富特」疫情破口事件，造成無數臺灣民眾重病與死亡，各界一片撻伐並指摘禍首就是范雲，並提出其竟在沒有任何配套措施的前提下，強制介入將機師與機組員的檢疫隔離時間，由「5＋9」下修為「3＋11」，並與陳時中、鄭文燦等人上演一齣「本土的木馬屠城記」，讓新冠病毒大舉入侵臺灣。

國民黨醫療委員會痛批，面對舉國媒體與市民的責難，范雲從未就此事向國人道歉，更不要談論是否要負政治責任，本會認為，民意代表不僅還要講究科學、實事求是，還要真心誠意地為人民著想，以民眾為本位，眼中不能只有政治利益！

國民黨醫療委員會披露，近日范雲又以20多年前的某臺中教師性侵疑雲，拚命打擊臺中市政府教育局與法制局，明明是單純性平調查合併司法調查事件，她硬是要搞成政治事件。教育局認為該教師可能涉及刑事責任，依法移送司法機關調查，范雲卻說沒有尊重該案女性的意見。

國民黨醫療委員會直言，被移送的對象是教師，司法查辦的對象也是該名教師，權益影響最大的應該是該名教師，范雲為何不悅？而所謂的「尊重當事人意願才能移送司法偵辦」，更是與法律規定不符！當年立法院為了保護妨害性自主之被害人免受各方壓力，才修法改為非告訴乃論之罪！難道范雲都狀況外嗎？

國民黨醫療委員會強調，涉及公訴罪的刑案，公務員依法就有告發犯罪的義務，若不告發，難道要叫基層公務員背負保庇罪犯的責任嗎？他們可都沒有民進黨的黨證做護身符耶！既然本案控訴者都願意出面指證歷歷，又為何又不允許司法權介入？難道是害怕好不容易搭建的秀場舞台被司法搶走嗎？

此外，國民黨醫療委員會也說，法律明定追訴權時效的認定權在司法機關，不是行政機關，也不是控訴者，更不是范雲，既然要依法相繩、嚴懲惡徒，就該依法偵查審理，即便超過追訴期，也該是由司法認定，怎可以未審先判呢？請問法治國家，司法都沒做出認定前，我們就能眾口鑠金認定該教師的所有犯罪事實嗎？就可以自己宣告過了追訴權時效嗎？就可以不用經過正當法律程序的偵查審理嗎？對於已經判決死刑定讞的被告，范雲不去要求執行死刑，難道也要尊重當事人的意願嗎？

檢察官不受到移送事實的拘束，可以擴大偵辦以釐清事實。臺灣每年都有不少妨害性自主或性騷擾的案件。國民黨醫療委員會更質疑，司法機關與行政機關都不用調查，單憑控訴者一方之言就直接認定事實的全貌嗎？我們不是法治國家嗎？不該嚴謹調查證據、勿枉勿縱嗎？以「八里媽媽嘴命案」為例，如果沒有司法的抽絲剝繭，找出最後事實的真相，單憑行政機關的調查與幾位出面指控的證人，就會造成嚴重的錯判！因此，移送司法才是保障人權、維護正義的程序，請范雲遵守立法院三讀通過的法律！

國民黨醫療委員會呼籲范雲，懇請依照法律規章辦事，按照科學實證說話，心中不要只有黨籍顏色，而要有國家人民！也期盼范雲能早日洗刷3+11的污點，以及處事雙標的罵名！