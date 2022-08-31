獲國民黨徵召參選桃園市平鎮區市議員的參選人陳韋曄，今在父母立法委員呂玉玲、桃園市議員陳萬得等人陪同下完成市議員參選登記。(陳韋曄提供／蔡依珍桃園傳真)

獲國民黨徵召參選桃園市平鎮區市議員的參選人陳韋曄，今在父母立法委員呂玉玲、桃園市議員陳萬得等人陪同下完成市議員參選登記。(陳韋曄提供／蔡依珍桃園傳真)

獲國民黨徵召參選桃園市平鎮區市議員的參選人陳韋曄，今在父母立法委員呂玉玲、桃園市議員陳萬得等人陪同下完成市議員參選登記。陳韋曄表示，自己不能選擇出身，只能選擇比別人更努力，希望順利當選，為鄉親服務。

陳韋曄表示，在接受國民黨徵召的當下，他就明白這是一場艱辛的選戰，尤其此次平鎮區有意願參選的人非常多，競爭相當激烈，對他來說，只有更加倍的努力來獲取鄉親的支持。除了每天早上站路口拜票，他也積極跑社團活動，像之前平鎮文化志工協會舉辦的親子嘉年華，到了傍晚，就追著垃圾車向民眾拜票，同時也不斷將自己的競選動態更新在臉書，希望能獲得不同族群的民眾支持。

「我不能選擇出身，我只能選擇比別人更努力，我以我的父親與母親為榮，他們皆是我看齊的對象！」由於母親呂玉玲為平鎮龍潭區的立法委員，父親陳萬得擔任過平鎮市長、現任桃園市議員，兩人皆為平鎮政治人物，陳韋曄表示，自己曾擔任國會和市議會秘書，除了地方服務，也瞭解政府體制運作，他個人也累積豐富的政治歷練與經驗，相信更能落實為民喉舌的市議員工作，以經驗化「政二代」危機為轉機。

陳韋曄認為平鎮擁有發展成為桃園新都心的條件，這次參選，他也針對爭取交通、文化建設、社福老幼、社區安全、育兒照顧、青年就業、友善寵物、在地農業、教育環境，分別提出政見、擘劃未來幸福城市的願景。

陳韋曄表示，他要一步一腳印，憑藉認真與良善，投入為民服務的志業；希望鄉親可以支持他，讓他在年底順利當選，為鄉親好好服務。