ROYCE’ 2022年限定 「北海道的回憶」系列。（city’super提供）

看好北市市政府捷運站，單月進出人口平均高達3百萬人次，進口超市city’super所引進的北海道巧克力品牌「ROYCE’」，即起至9月30日首度在捷運市政府站2號出口，設置為期一個月的快閃店，現場除集結台灣最熱銷的口味，亦引進秋季4款「北海道回憶系列」禮盒。

限定系列中，其中一款為首度在台亮相的「開心果小熊含餡巧克力」，10顆共520元，其他禮盒也以「北海道四季及動植物」為主軸，將地標特色用插圖融入在禮盒設計中。「北海道回憶系列」禮盒價位從520元至1680元，並快閃加碼推出日本原裝進口周邊商品，凡消費滿2800元送北海道回憶保冷袋。另快閃店也獨賣全新「法國焦糖鹽之花＆柳橙CARAMEL SALÉ & ORA」生巧克力，售價520元。

北捷市政府捷運站快閃店：9月1日（四）至9月30日（五）市政府捷運站2號出口／11:00-21:00。