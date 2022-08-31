巴西航空工業公司(Embraer S.A.)相當有企圖心，他們剛剛發布了一段該公司C-390運輸機的宣傳影片，運輸機能夠在沒有柏油鋪面，僅是礫石的粗略機場成功起降，展示了C-390的堅固與泛用性能。

空軍識別(Air Recognition) 報導，這段臨時跑道位在巴西聖保羅州的加維歐培休托鎮(Gavião Peixoto)，巴西空軍的工兵單位忙建造一段2100公尺的未鋪面紅土跑道，其中1200公尺灑上礫石路面，以評估這種類型跑道的起飛和著陸地形。

C-390 Millennium gravel runway tests

這樣的跑道多半見於二戰時期，當時的飛機普遍較小較輕，使用螺旋槳推動，由於起飛速度並不快，因此跑道的要求遠比現在來的低。然而當飛機進入噴射時代以後，噴射引擎需要吸入大量的空氣，假如跑道上有碎石、砂土被捲入引擎，就容易造成嚴重損害，這稱為「外物損壞」(Foreign object damage ,FOD)。

為避免FOD，噴射式戰術運輸機會將引擎安放在較高一些的位置，其中最極端的作法是將引擎置於機翼上，比如安東諾夫An-72。不過後勤工作就變得麻煩，因此這樣的設計不常見，只要稍微將引擎挪高也就可以了。C-390引擎底部離地面超過3公尺，已能有效防止FOD的發生。

初期的C-390稱為KC-390，於2018年完成第1架試飛原型機，之後完成1900小時的測試，終於取得適航證，並且2021年在美國的幫助下，完成極寒地區的飛行測試。

C-390已獲得匈牙利、葡萄牙、荷蘭的訂單，這些國家以C-390取代洛克希德C-130運輸機。