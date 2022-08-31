嘉義縣長翁章梁指王育敏是臨危授命來嘉義縣選舉，鄉親想看到的是「做事」的人，不是「逗嘴鼓」的政治人物。（呂妍庭攝）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今邀爭取連任的嘉義縣長翁章梁電視辯論，遭翁章梁回應嘉義鄉親不想看到「逗嘴鼓」的政治人物，認為翁是變相拒絕接下戰帖，反指翁章梁難道是在酸中選會？翁章梁陣營對此表示不再回應。

翁章梁、王育敏今上午先後完成登記，王育敏對翁章梁下辯論戰帖，希望透過辯論讓選民更瞭解雙方政見差異，翁章梁除說王是臨危授命來嘉義縣選舉，也說縣政發展是要抓穩方向、腳踏實地、實實在在，不是「逗嘴鼓」，鄉親想看到的是「做事」的人，而不是「逗嘴鼓」的政治人物。

對此，王育敏表示，辯論會與政見發表會都是中選會提供的選項，兩者地位是平行的，「翁章梁縣長難道是在酸中選會要大家逗嘴鼓嗎？」，進一步指出，翁縣長說若對手有好的政見會納入，那為什麼執政4年提不出夠好的政策改善嘉義縣的競爭力，讓嘉義縣吊車尾？如果翁縣長真的是自己口中「會做事的人」，那就真金不怕火煉，讓嘉義縣民好好檢視一番。

王育敏陣營長期從事辯論活動、有「辯論女神」之稱的發言人畢盈盈也回應，辯論是透過正反意見交互辯證的過程，是推動民主社會前進不可或缺的要素，翁縣長自己曾經當過野百合學運總指揮，應該很了解辯論對於民主發展的重要性，現在卻直接把辯論跟打嘴鼓畫上等號，昨是今非實在令人惋惜。