藝人波波蓁擁有34D姣好魔鬼身材，網路人氣超旺的她，社群粉絲有高達219萬人支持，她原是美妝部落客，曾經是阿沁旗下練習生之一，培訓2年多以偶像女團「Ciao俏女孩」出道，團體解散後，轉戰戲劇圈，28歲的波波蓁除了在民視八點檔《黃金歲月》中飾演徐佩珊，也經營自己的Youtube頻道。波波蓁近期發行數位寫真，她曬出花絮照，犯規火辣身材讓粉絲大飽眼福。

波波蓁先前推出電子寫真書，她近期分享寫真書的花絮照，透露為了寫真書拍攝前還找了髮型師染髮、護髮，滿意直呼：「除了順到不要不要以外⋯這就是我要的陽光下有微棕色的黑髮」，照片中波波蓁綁著隨性公主頭，一頭長髮在陽光下特別順滑，她外搭一件藍色花紋罩衫，裡面是黑色比基尼，布料無法完全遮住她的D級魔鬼身材，Q彈美胸讓網友看到欲罷不能，另一張照片她露出側面圓弧曲線，香肩半露眺望遠方的情境很有氛圍感。

波波蓁也透露電子寫真書《蓁時》的銷售情況，寫真書搭配七夕做活動，會和寫真購買本數最高的人一起見面吃飯，不過買最多的網友人目前在香港，無法飛來台灣完成福利活動，波波蓁在社群平台上提名感謝，直呼：「真的很感動也很開心！！也謝謝每一位有支持我首本寫真的大家唷」

不少粉絲熱情回應：「情人節快樂」、「波波蓁，美到犯規犯規了啦！」、「這個我可以」、「美到冒泡」、「好辣」。