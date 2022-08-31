台南麻豆1間超商日前發生1名男子持木棍亂砸店內商品，嘴裡還不斷飆罵髒話，囂張影片近日在抖音上瘋傳；警方回應事件發生在2年前，男子因不滿與妻子吵架被店員報警，一怒拿球棒狂砸，法官認定男子2016年曾因詐欺罪判刑，這次以毀損罪加重其刑，判拘役40天。

一段抖音影片日前在網路上瘋傳，1名白衣男子拿著球棒在超商內不斷亂砸，將店內陳設商品紛紛砸下，嘴裡還不斷亂罵髒話，男子之後就大喇喇地走出超商，拍攝者最後嚇得躲在層架後方；影片中還放上字樣「有輸過，沒怕過」，男子的囂張態度馬上引發討論。

警方回應該影片事發生在2年前10月5日，黃姓男子因為不滿與妻子吵架，遭超商店員報警，竟折返回店內亂砸，毀損財物，警方獲報後逮到男子，並移送地檢署偵辦，法官查出男子在2016年曾因詐欺罪遭判刑3月，出獄後又將超商自動門、置物架、冰箱玻璃等砸毀，涉及毀損罪，遭判拘役40天，可易科罰金。