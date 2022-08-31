女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，與另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就特別受關注，而娜娜長年學音樂的才女氣質和甜美外型，讓她近年在演藝圈發展順遂；歐陽娜娜在跨界藝術展上自彈自唱，穿著校服模樣宛如回到學生時期，讓網友紛紛喊「想當妳同學」。

歐陽娜娜近年到大陸發展演藝事業，除了拍戲也有出專輯，不埋沒音樂實力，儘管一度被質疑形象崩壞，還以聳動標題「清純少女崩壞使：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」，引起熱議，但她卻不畏流言蜚語做自己。

娜娜穿制服的學院風造型被讚爆。(圖/ 摘自微博)

今（8月31）日歐陽娜娜舉辦跨界藝術展，在台上彈吉他清唱〈Goodbye〉，展現超強音樂天賦，還請來她的音樂老師到場，而老師是男偶像陳立農介紹給娜娜的，所以老師被問到娜娜和陳立農誰比較棒，也驕傲地誇她，「今天一定是娜娜最棒」。

而大票網友除了被歐陽娜娜的歌喉讚不絕口外，更被她今日學院風造型驚艷到，娜娜頂著一頭黑直髮，身上穿著一套淺灰色校服，青春洋溢的外貌，22歲的她宛如高中生般清純可愛，不少人瘋喊想當娜娜的同學，「這個造型超適合娜娜」、「娜娜清唱好好聽，根本校花」、「真想當娜娜的同學，一定天天上課」、「唱歌越來越好聽，期待新作品」。