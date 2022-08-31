家樂福內湖店「食癒所 foodmacy」概念專區，首推「三日苗」，9月1日正式開賣。（家樂福提供）

台灣於2025年將邁向超高齡人口，家樂福看準保健市場大餅，推廣用真實食物於日常飲食中，補足需要的營養素，降低國人對於保健食品的依賴，宣布推出「食癒所foodmacy」概念專區，協助消費者認識各種食物的營養素。在看好食材「三日苗」的市場潛力下，首波攜手全新蔬菜品牌「一寸鮮」，透過區隔化通路策略，提供不同的保健選擇。

家樂福企業永續總監蘇小真表示，鑑於國人外食比例高、慢性疾病年輕化等，消費者都該更重視食物議題。家樂福近幾年來的食物轉型運動，除改變上游供應鏈，提供更多友善有機生態產品，更積極對下游消費者推動透明飲食教育。從過去推出營養超市，到如今的「食癒所foodmacy 」概念專區，希望用更簡單的方式，讓消費者認識食物的營養素。

蘇小真說明，在蔬食人口擴大下，未來新鮮蔬菜市場會愈來愈大，而高營養蔬菜也將成為市場的焦點。家樂福與新品牌「一寸鮮」合作，首發選在家樂福內湖店，目標透過「三日苗」食材，進攻看重健康、又崇尚天然的消費者，未來也將導入其他分店。