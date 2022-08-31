賴慧如、陳怡婷、郭婷筠、郭忠祐、曾瑋中8月31日一同出席路跑活動。郭婷筠與老公彭正婚後育有1子，計畫明年拚生2寶，在現場卻自曝生理期向來很準時報到，但這次生理期已1個多月沒來，同時又考慮可能是太忙導致內分泌失調，目前還沒有去驗孕，一切順其自然。

郭婷筠緊張說：「我現在還不敢去測，如果真的有好消息，我滿3個月會再通知大家。」並透露與老公原本有二胎計畫，近來都沒有刻意避孕，若能再度順利懷孕，夫妻倆都會很開心。

郭婷筠去年因為健康因素，下定決心減肥，如今已成功瘦身30公斤，172公分的她，現在維持66公斤，昨更借穿好友陳怡婷的XS運動內衣，郭婷筠笑說：「穿起來很有腰身。」並透露瘦身後，胸部確實有變小，不過老公甜蜜：「夠用就好。」

賴慧如離婚2年多，上月認愛國標舞老師劉家銘，坦言現在穩定交往中，不過男友還沒見過她的家人，「我之前跟前夫有約定，我們都不會給小孩子看到新對象，算是給彼此的尊重」。她之前因為工作操勞又少喝水，曾引發橫紋肌溶解症、腎盂炎、胃潰瘍等，她自認身體狀況不佳，現在開始重視休息、放鬆的時間，並直誇男友個性貼心，日常都會提醒她要多喝水，很關心她的健康。