美Fed主席鮑爾在全球央行年會上表達鷹派立場，而同時警告未來美國經濟將面臨一些痛苦。鷹派立場的背後象徵著美Fed偏向一次性的把高通膨問題解決，儘管這對於短期股市不利，但是高通膨一旦成功被解決，通膨回歸合理，經濟就能穩健向上。

而經過修正的股市，還有調整過的企業股價，其實對市場會更有吸引力。這次美Fed直接激進升息，對抗通膨，不走邊激進、邊寬鬆式的升息態度，對市場等於是短多長空。只是在短空過程，至少到9月下旬升息前，市場仍會偏向保守，行情震盪難免。

經歷週一大跌的台股，週二出現多方抵抗，盤中低點14843點未再跌破前一日低點，指數暫在萬五附近震盪。至於OTC櫃買指數周一拉回後，週二隨即止穩上攻，值得一提的是周二K線不僅把週一黑K越過，同時已在嘗試回補缺口，整體來看，OTC櫃買指數仍然強過加權指數。

目前行情的關鍵在於8月份月K線的收盤位置，多方試圖要把月K線收在15035點之上，讓月K線出現月級別的日出訊號(當月高點越過前一個月的高點，同時收盤確認)，但是空方也強勢回應，就是不讓指數站回15035點之上。目前多空正在交戰，8月的月K線能否收在15035點之上決定了9月的盤面架構，因為這跟中長期資金後續是否積極進場有關。

行情萬五附近震盪，當前台幣弱勢，外資站賣方，權值股被壓抑，盤面輪由中小型股表現。一路看好的生技股，其中的CDMO(委託開發暨生產)族群，隨著經濟部已規劃CDMO推動方案草案，準備以國家隊型式來進行，相關的保瑞、台康生、永昕等輪番上漲，如此漲勢也推動了更多新藥股的攻勢，如新藥研發的醣聯、中裕等也跟進上攻。

據外媒彭博新聞報導，消費大廠蘋果很可能在明年推出首發元宇宙產品，由於蘋果推出新品往往具有指標性，市場認為可望加速全球元宇宙應用的普及率，光學的揚明光、中光電、先進光、聯一光、佳凌等，後續營運可望因此受惠，可列入追蹤。

至於晶圓代工大廠台積電技術論壇登場，今年論壇重點包括先進製程中5、4、3奈米製程進展及未來發展，先進製程成為焦點，相關供應鏈的弘塑、雍智科、萬潤、家登等股價都加溫，值得進一步留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華）

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