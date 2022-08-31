民進黨前立委鄭寶清27日晚間宣布參選桃園市長，提出「年輕人在桃園買房，由政府來出自備款」。前民進黨立委沈富雄表示，鄭寶清宣布參選時的演說，有3個特點，講得實在太好，因此把他的十六阿哥地位升到二阿哥。

沈富雄30日在政論節目《少康戰情室》中表示，那一天他從頭到尾看鄭寶清宣布參選的直播，他講得實在太好，他所講的內容有3個特點︰第一，他非常在地，並稱其他兩位參選人是來借廁所，用完就走了， 甚至把他們放在桃園車站，連路都不會走，所以鄭寶清的在地是無懈可擊。

沈富雄接著表示，第二，鄭寶清非常的民進黨。他講了兩次「清廉勤政愛鄉土」，也講了兩次黃信介；第三點更重要，鄭寶清拋出兩個政見，至於老人家，現在給6千，他給1萬元；青年人第一次買房子，前20%的頭期款他出，這「非常的許信良」。許信良當年第一次選舉時，他就提出「老人津貼」，當時沒有人相信他有那個錢。

沈富雄指出，鄭寶清提到的「新黨外」，跟台北市長柯文哲的白色力量，或者是人家說的第三勢力，是同一個道理，但是「新黨外」，就讓人勾起當年的回憶，民進黨創黨的味道又出來了。沈富雄說，他要把鄭寶清的十六阿哥地位升到二阿哥，因為大阿哥是鄭運鵬，鄭寶清就是二阿哥，他宣布參選那天真的講得不錯。