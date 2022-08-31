前蘇聯領袖戈巴契夫30日晚間久病辭世，享耆壽91歲。綜觀20世紀或任何時期，少有單一領導人能對自己身處的時代造成如此深遠的影響。戈巴契夫在掌權期間，推動改革、引入民主、終結冷戰，卻也導致蘇聯瓦解，歐洲版圖重新劃分，世界秩序因此改變。

戈巴契夫30日晚間在莫斯科醫院病逝，將依生前意願葬在莫斯科墓園，與1999年因血癌離世的愛妻賴莎比鄰。俄國總統普丁31日透過聲明向戈巴契夫及其家屬發表正式哀悼，指戈巴契夫「在一段複雜、巨變的時期領導這個國家」、「對世界歷史造成巨大影響」。普丁曾說蘇聯瓦解是「本世紀最大的地緣政治災難」，但在悼文中措辭謹慎，細數戈巴契夫事蹟，讚揚戈巴契夫對於改革的必要性有著深刻理解。

針對是否舉辦國喪，克里姆林宮發言人培斯科夫告訴記者：「現在我不能肯定，目前為止，尚未做出任何決定。」他強調，31日會有定奪，「在這個問題上需要一點耐心。」即使戈巴契夫在俄國頗具爭議，作為前國家領袖，不舉行國喪將非比尋同。

戈巴契夫出身農家，是列寧以後唯一學習法律的蘇聯領導人。他深受赫魯雪夫影響，自詡「20大後的孩子」，被黨內同志視為足以抗衡布里茲涅夫等「老人團」的新星。美國《時代》雜誌曾經寫道：「在狹窄的月台上站著4位將依序統治蘇聯的領袖：布里茲涅夫、安德羅波夫、契爾年科、戈巴契夫。」

戈巴契夫在1985年出任蘇聯共產黨總書記，1987、1989年兩度當選《時代》雜誌年度風雲人物，1990年獲諾貝爾和平獎，1990至1991年當選蘇聯總統。隨著八月政變與蘇聯解體，戈巴契夫在執政不到7年時間內，領導這個世界最大的國家從共產主義邁入民主政治，最終落魄下台，結束40多年、核危機升至最高的東西冷戰。

俄國官媒《俄羅斯日報》在2016年12月刊出戈巴契夫的投書，他承認對蘇聯解體負有責任，「但我問心無愧。我透過政治手段捍衛蘇聯直到最後一刻。」

戈巴契夫在俄國遭鄙棄，在國際卻被譽為英雄。美國總統拜登讚揚他是讓世界更加安全的「罕見領袖」、是「眼光卓越」的人。法國總統馬克宏說，戈巴契夫是一位和平人士，他的選擇為俄國人民開闢自由之路。聯合國祕書長古特瑞斯表示，戈巴契夫是一位改變歷史進程、獨一無二的政治家，「他為冷戰和平告終的付出比任何其他人都要多。」