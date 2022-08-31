台北市長柯文哲曾誇口稱媲美豪宅的木柵社宅，才剛啟用開放入住一年多，卻傳出牆壁龜裂、屋頂漏水、馬桶飄散惡臭異味等問題，令住戶苦不堪言，向社宅物業管理反應卻被嗆聲「別亂講話」並要求封口，住戶轟柯文哲得意政績竟淪為噩夢；柯文哲今回應有抱怨就由主責機關負責，北市都發局則表示，經住戶通報均立即派員改善處理。

台北市政府斥資5.4億興建木柵社宅，分為一至三房房型，大小自18坪至51坪，租金則從1萬4100元至3萬7900元不等，被柯文哲讚許為「豪宅」等級的社宅，於2020年開始招租，去年初開放入住。

但近來卻有住戶反映，才入住一年多的「豪宅」社宅竟出現牆壁龜裂、屋頂漏水，牆壁裂縫大到可塞入硬幣，另馬桶經常飄散惡臭異味，且啟動熱水器就會傳出巨大聲響，令承租戶膽顫心驚。

民眾向物業管理人員求助，卻被嗆聲「別亂講話」並要求封口，報修數月也遲未處理，痛批住進柯文哲得意的政績卻淪一場噩夢。

北市都發局表示，馬桶異味部分，於入住初期即有向住戶說明，下方存水彎因長期未使用致使水位較低，故造成水封效果不佳，後續入住正常使用後此一情況即可改善。而牆壁裂縫則因地震導致室內隔間牆產生表面裂縫，對結構並無影響。

另民眾反映物管中心人員要求禁言部分，經了解，應是雙方溝通誤會所致，物管人員希望民眾若有需報修案件得循物管登記、社宅雲通報等正式管道，以確保即時錄案及列管處理情形，非禁止民眾就有需修繕事項不得發言或協助隱匿。