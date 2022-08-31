陸軍金門防衛指揮部表示，今（31）日18時起，迄20時止，分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍防衞射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。