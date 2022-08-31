大陸今3架民用無人機侵擾金門 駐軍再度射擊驅離 20:362022/08/31 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍金門防衛指揮部表示，今（31）日18時起，迄20時止，分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批3架次。（圖／李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍金門防衛指揮部表示，今（31）日18時起，迄20時止，分別於大膽、草嶼及烈嶼地區，發現民用無人機3批3架次，經守軍防衞射擊驅離及信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。 陸無人機又擾金門 國軍首度開槍驅離 首度開槍！陸4架次無人機再闖金門 守軍射擊警告驅離 陸無人機又在金門現蹤！守軍「急射信號彈」驅離 #民用無人機 #金門 #大膽 #草嶼 #烈嶼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 無人機擾金門無法反制 江啟臣轟抗中保台淪口號 10:122022/08/31 政治 陸無人機接連飛金門拍攝 外交部：不歡迎這種賊 22:582022/08/29 政治 強力反制陸無人機 易升高衝突 04:102022/08/31 時論廣場 陸無人機頻闖金門營區 外交部：不請自來謂之賊 22:122022/08/29 政治 中共無人機侵門踏戶 軍方挨轟軟弱 04:102022/08/29 政治要聞 中共無人機侵門踏戶 民進黨團：是一種認知作戰行為 12:012022/08/30 政治 金門縣長楊鎮浯登記競選連任 立委陳玉珍偕5鄉鎮長相挺 12:282022/08/31 政治 金門2婦人登山迷路 軍警消搜索11小時尋獲脫困 19:482022/08/31 社會 時論廣場》讓金馬助兩岸和解（周陽山） 19:322022/08/31 時論廣場 金門塔山電廠服務第一 新廠長楊清煌走馬上任 17:252022/08/31 寶島 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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