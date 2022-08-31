國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）周二公布上半年大賺2.5兆盧布(417.5億美元)，創歷史新高，同時規畫恢復派息，激勵公司股價暴漲逾3成，並且帶動俄股大盤攻上三個月新高。

Gazprom周三跳空大漲，最高來到275.96盧布，創6月30日以來最高，漲幅超過30％。

美元計價的RTS指數大漲3.3％，報1,252.3點，盧布計價的MOEX指數盤中一度觸及2,422點，改寫5月30日以來最高，大漲約5％。

不過，盧布則不升反貶，對美元報60.55盧布，貶1％，對歐元同樣下跌約1％，至60.59盧布。

俄羅斯工業通訊銀行（Promsvyazbank）發表研究報告指出，「目前市場並無支撐盧布走堅的任何動能。」 在俄羅斯2月24日對烏克蘭發動「特別軍事行動」後，俄國股匯市暴跌，俄國隨即採取緊急資本管制，盧布不但止跌反彈，更躍升為今年以來最強新興市場貨幣，同時也避開俄國經濟出現許多人預估的崩潰危機。 Gazprom是在周二盤後公布業績，上半年淨利高達2.5兆盧布，寫下歷史新高。由於獲利創下佳績，董事會也提案恢復派息，每股普通股擬配發51.03盧布（0.85美元），估計總共將配發200億美元。

BCS全球市場發布研究報告指出，「Gazprom經營高層首度派發期中股利的決定大出我們與市場意料之外。在我們看來，這排得上是該公司史上對股東發送利多的重大事件。」

市場對於Gazprom的股利決定向來敏感，今年6月由於大股東俄國政府決定去年不派息，消息一出Gazprom股價一天暴跌近30％。

俄烏戰爭爆發後，Gazprom動向一直備受國際矚目，尤其是俄國天然氣主要是經由Gazprom的管線輸往歐洲，歐洲面臨斷氣威脅，能源危機越演越烈。

Gazprom周二以保養為由，宣布周三起暫時關閉輸往歐洲的北溪一號管線3天。此外，該集團還以支付爭端為由，宣布暫停供氣給法國能源巨擘Engie。