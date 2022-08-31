耀登（3138）為精實營運再度出手處分旗下孫公司上海同耀通信技術74.52％的股權，經統計此次處分行動的總價款逾8500萬元人民幣（折合台幣近3.78億元），耀登指出，該案剛經董事會通過，最終價格尚需依股權轉讓協議相關約定調整，故處分利益目前還無法告知。

耀登去年4月處分旗下晶復科技業外大進補，伴隨著相關作業於去年9月告一段落，連帶推升耀登去年第三季EPS衝高至2.76元，相關的精實作業今年仍在持續進行中，耀登昨日再度召開董事會，決議出售旗下兩家子公司AUDEN TECHNO（BVI）CORPORATION及LUCKY RITE INTERNATIONAL Co.手中的孫公司上海同耀通信技術持股。

耀登指出，AUDEN TECHNO（BVI）CORPORATION及LUCKY RITE INTERNATIONAL Co.LTD分別持有上海同耀通信技術54.52％及20％之股權將全數售出，合計出脫股權達74.52％，出售價款分別為6269.8萬元人民幣及2300萬元人民幣，合計總價款達8569.8萬元人民幣。

市場關心該處分案會否複製去年處分晶復案為耀登業外大進補，對此，耀登表示，最終價格尚需依股權轉讓協議相關約定調整，至於處分損益，將待交易完成，扣除相關稅費後，再依會計原則入帳。

針對集團為何近期持續處分旗下公司？耀登表示，主要是為了精實公司的經營項目，讓資源更集中化。

耀登強調，上海同耀通信技術占AUDEN TECHNO（BVI）CORPORATION及LUCKY RITE INTERNATIONAL Co.LTD最近期財務報表中的總資產之比例僅5.78％及2.12％，另佔最近期財報中歸屬於母公司業主之權益之比例也僅有8.78％及3.22％，推估處分後，對整體營運的影響應有限。