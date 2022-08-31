受到新冠肺炎疫情影響而停辦的「原客青少年三對三籃球賽」，在眾多學生、家長引頸期盼下，將於今年10月15日起，陸續於桃園、新竹、苗栗、南投、台南、高雄、屏東、花蓮等8縣市開打，組別分為國小男子組(可男女混合)、國小女子組、國中男子組、國中女子組，即日起到10月14日歡迎喜愛籃球的青少年踴躍報名。

為鼓勵以球會友，原客青少年三對三籃球賽除了免收報名費，報名參加並至現場報到者，隊伍每隊還可獲得「紀念籃球」2顆及紀念衣，賽事總獎金高達83萬8千元。

大會規定，組隊參賽隊伍每隊球員上限5人，陣中必須至少有2名原住民及1名客家選手，可跨校參賽但每人限報1隊，另須組成5到10人的啦啦隊，預、複賽各組前4名均可獲頒獎金，另外預、複賽各組冠、亞軍隊伍，將由報名系統自動轉為全國總決賽參賽隊伍。

總決賽奪得冠軍之隊伍，每位選手可額外獲贈1套冠軍專屬球隊紀念服、冠軍紀念T以及1顆冠軍紀念球，今年賽事獎金更加優渥，國小男、女組各組冠軍獎金2萬元，國中男、女組各組冠軍獎金3萬元，為使賽事豐富精采、及鼓勵選手們的表現，也特別增設MVP獎項，啦啦隊也有機會獲得鼓勵獎金或獎品。

原客青少年三對三籃球賽由客家委員會主辦，並邀請原住民族委員會、教育部體育署、內政部移民署，及8個直轄市、縣政府共同合辦，之前因國內新冠疫情升溫延期辦理，隨著疫情趨緩、兒童及青少年疫苗接種率提高，讓參賽選手們能夠安心比賽。