第一銀行iLEO信用卡為數位客群打造網路購物、美食外送與看電影等優惠，最高享18％回饋，符合條件再優享Line Pay、街口、台灣Pay等行動支付最高8％回饋與3期0利率分期。且為禮遇iLEO數位帳戶客戶申辦iLEO信用卡，新戶再享600元現金回饋與Uber Eats 200元抵用券。

因應開學季3C採購與中秋送禮需求，第一銀行iLEO信用卡攜手國內五大熱門電商與海外網購平台，推出不限消費金額，筆筆2％現金回饋，9月於「momo購物網」等指定檔期，單筆消費滿3,000元，回饋450元（需登錄），相當於最高15％回饋；另，年底前iLEO信用卡新戶以iLEO數位帳戶扣繳卡費，再享首6個月每月一般消費1％現金回饋(上限600元)，總回饋率高達18％。

第一銀行表示，外送已成為不可或缺的日常消費行為之一，卡友每月平均約使用2次外送訂購服務，為滿足卡友用卡需求，年底前持iLEO信用卡享foodpanda與Uber Eats 2％現金回饋，指定日登錄活動再享10％回饋，回饋合計12％；9月1日至11月30日新申辦iLEO信用卡，核卡後30天內不限金額任刷一筆，直接再送200元Uber Eats抵用券。另，前月消費累積達千元還可享「ez訂」全臺40家影城67折電影購票優惠。

第一銀行致力拓展卡友使用行動支付場景，即日起一銀卡綁定icash Pay可至全臺7-ELEVEN門市消費，10月31日前使用icash Pay單筆200元享10％回饋。

據統計，第一銀行卡友每周至少使用一次行動支付且每筆消費金額近5百元，顯見民眾日常消費已逐漸依賴行動支付，為力挺客戶賺回饋，iLEO 信用卡新戶使用台灣Pay享最高8％回饋、Line Pay與街口支付不限金額享3％回饋，單筆消費滿500元以上則享最高5％回饋，使用Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，最高享3.5％回饋。