1名網友在路邊發現幾輛機車臨停路中，但底下的線不是停車格，竟是槽化線，他諷刺說「都幫你畫格子了，車還停不好」，笑稱車主不配合把車停得斜斜的，其他網友留言「黃色的…可以臨停的！只是要收費」、「停車付費的概念？費用很高喔」、「高檔停車格」，而根據法規，違停槽化線可開罰600至1200元罰鍰。

1名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處路邊巷口畫設的「槽化線」上竟有4輛機車停入，疑似是把一格格的空格當作停車格，讓原PO拍下照片忍不住怒酸「都幫你畫格子了，車還停不好」，事後澄清他知道那不是停車格，說「車還停不好」是諷刺內容。

1名網友在路邊發現幾輛機車臨停路中，但底下的線不是停車格，竟是槽化線，該網友還諷刺說「都幫你畫格子了，車還停不好」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「黃色的…可以臨停的！只是要收費」、「停車付費的概念？費用很高喔」、「高檔停車格」、「不不不…停好還是會被開單」、「停車的人平衡感差」、「台灣特有種槽化線停車格」、「我以為這是槽化線 原來是機車格啊」、「停滿再通知拖吊」、「無違和，車停好很難」。

槽化線最常設在高速公路的交流道口，或市區特定路段等，用以引導車輛駕駛人循指示之路線行駛，並禁止跨越、臨停，而根據《道路交通管理處罰條例》第56條，汽車駕駛人停車時，在設有彎道、險坡、狹路、槽化線、交通島路段停車，處新台幣600至1200元罰鍰。