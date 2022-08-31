大陸女星范冰冰經歷陰陽合同逃稅風波後，積極努力復出演藝圈，還傳出有銀行業副總裁新男友，事業愛情都有新發展，近日她出席時尚品牌的旗艦店開幕活動，穿著一身灰色西裝帥氣十足，不過讓粉絲驚喜的是，工作室曝光的寫真照，她竟直接脫掉原本裡面的白上衣，真空入鏡，好身材一覽無遺。

范冰冰原本出席活動時，西裝裡面有穿白上衣，但隨後工作室發布的一系列美照，他直接真空上陣，胸前大開深V，渾圓東西半球現形，白皙春光外洩，帥氣中又不失性感，讓網友都激動不已。

范冰冰西裝外套裡面沒穿。(圖／取自范冰冰工作室微博)

范冰冰好身材全洩。(圖／取自范冰冰工作室微博)

「臥槽！太美了吧」、「太頂了，真空西裝」、「這是范冰冰？」、「太好看了吧，內娛天花板回歸」、「我永遠的女神」、「真空西裝好辣」、「每一張都戳我」。

范冰冰2018年因陰陽合同風波遭到陸娛封殺，雖然無法拍戲，但她也積極轉往時尚圈發展，開啟美容副業，之前還到韓國客串電視劇《Insider知情人》，低馬尾、黑色西服套裝，加上高傲、冷酷的氣場，讓她看上去霸氣十足，雖然戲分不多，但依舊相當搶眼。