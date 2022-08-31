地方人管地方事！綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，主打核心價值與理念牌，贏得不少中間選民認同。鄭寶清今(31日)在《少康戰情室》節目指出，桃園很多外來的人，但長期在地才真正了解地方的需求，地方人管地方事才有「地方自治」。他在節目中與2020年選贏他的國民黨立委萬美玲同場互動，坦然對話展現風度，還霸氣喊出：「未來埋骨也是在桃園！」

鄭寶清表示，「我認為選舉最重要的就是，你是不是打你的理念，還是打你的關係？這不一樣喔，理念票跟關係票差異很大，現在所有候選人只有我在打理念票，我認為要恢復所有政黨建黨的精神。」主持人趙少康問：「『新黨外』是什麼意思？」鄭寶清：「以前黨外的時候，黃信介他們是為了台灣建立一個民主自由、法治人權，當你放掉這些的時候，你就已經放掉原來建黨的精神。」

「更重要的，建黨就是要清廉、愛鄉土啊，有沒有做到？」鄭寶清說，「當你這些通通丟掉的時候，人民就會問說，當初我為什麼要支持你？當初很多人要出錢出力，很多前輩他們犧牲生命，要流血流淚流汗，才可以爭取到今天，你把這個都丟掉之後，你就沒有你的核心價值。」

鄭寶清指出，「沒有核心價值，人民就不知道跟誰走了。所以我很清楚地講說，我們這一戰，希望能夠留下民主的香火。我們知道桃園很特別，都外來嘛，很多都是要選舉的時候遷戶口到桃園，對不對？那我是一輩子在桃園，我生在桃園、長在桃園，在桃園從政，未來埋骨也是在桃園，所以很不一樣。為什麼這樣講？美玲就知道，我們的人就知道這個地方需要什麼東西，人民在想什麼東西，因為你在地，就會在行，也會在心。」

「人民慢慢就會知道說，你講的話、你的主張是不是符合我的需求。」鄭寶清比喻，「現在很多候選人，你把他放在桃園火車站，不要給他GPS（導航），很多就找不到路、迷路了（眾人笑）。都是來桃園找個廁所就走了，你去廁所會不會想說，要把廁所弄漂亮、弄乾淨一點？不會嘛。」

鄭寶清強調，「所以很清楚的講到，什麼叫地方自治？地方自治就是地方人管地方事嘛！現在不是，所有政黨都覺得我派一個人去就好了，管你人民要什麼東西？這就脫離整個社會。所以我們現在打的就是很清楚的一個主張、一個核心價值。」