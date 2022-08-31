今年年底11月26日將舉行九合一大選，以及我國首次修憲複決（18歲公民權）投票。對此，前立委林濁水今（31）日就在臉書上點出了「年輕人對民進黨的支持度」暴跌的原因，就是因為「論文門」，同時他也直呼「問題沒有那麼簡單」，引發討論。

林濁水在臉書上表示「作戰士氣、信心非常重要」，林濁水認為「國民黨、民進黨都相信自己有不跑的鐵票。一旦投票，就會回來」，但林濁水仍然疑惑「民進黨既然一直相信自己鐵票區在年輕人，但是現在為什麼要擔心論文門令年輕人支持度崩跌？」甚至更說「可見問題沒有那麼簡單」，此篇文章一發出，立刻引起許多網友討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「老的不會跑，年輕人（20歲至40歲）的確跑票，主因在疫情與論文」、「那些一起衝的都不是年輕人了」、「民進黨的『鐵票』不是年輕人，除非你說的是三十年前」、「年輕人已經開始逐漸成為反民進黨的主力，別的不說，光房價就夠了」。