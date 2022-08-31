Two people were escorted out of the Blue Jays game after getting caught having sex pic.twitter.com/z7CBTxRpQ7 — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) August 30, 2022

多倫多(Toronto)羅傑斯中心（Rogers Centre）29日晚間，舉行藍鳥隊對抗芝加哥小熊隊的棒球比賽，場上打得火熱，觀眾席更是不惶多讓。一對情侶當眾上演大聯盟活春宮，「全壘打」過程被周圍民眾目睹，一張票看了2場賽，讓人直呼「值回票價」。

綜合外媒報導，球賽才進行到一半，背景還播放著皇后樂團的音樂(We Will Rock You)，現場觀眾熱血沸騰。不過仔細一看觀眾席陰暗的角落，穿著一襲白色連身裙的女子整個人跨坐男友身上，有民眾拿起手機記錄「激戰過程」PO上社群平台，寫著「今天藍鳥隊的比賽好刺激，小倆口在離我500公尺處的看台啪啪啪…」

Blue Jays fans kicked out of game for allegedly having sex in stands 😳 pic.twitter.com/lpL8MEkzW2 — Daily Loud (@DailyLoud) August 31, 2022

另一則影片顯示，這對情侶沉浸式體驗相當到位，似乎再過不久就要全壘打，所幸警察人員隨即趕到並上前制止。大聯盟活春宮曝光後，短短10秒晃動片已累績上萬次觀看，當天勝利也由主場藍鳥隊順利奪下，有網友表示「值回票價!」據悉兩人最終恐被處以6個月有期徒刑或960美金。