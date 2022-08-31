士東市場在消費者心目中一直以來都是最乾淨、漂亮的傳統市場，悠遊卡公司是攤商永遠的好夥伴，隨著疫情趨緩、搭配中秋節即將到來，特地舉辦「士東秋日回饋季」，透過高額回饋希望提升士東市場的消費力。

士東市場開業近30年，多年來在市府和自治會的共同努力下，透過現代化硬體設備之建置，市場煥然一新，尤其注重環境衛生的維護，如落實乾濕分離及垃圾集中分類管理，加上導入食品安全規範，打造市場更為優質的食品安全環境，是經濟部選定的模範市場，除此之外，士東市場也是積極推動減塑、節能的環保菜市場，市場在屋頂裝設太陽能板、配合綠能改用LED省電燈具、出入口及裝設空氣門等，市場也提供「環保袋租借」，供消費者使用。

在近期疫情逐步趨緩，搭配中秋節慶及秋季是傳統市場旺季，悠遊卡公司攜手士東市場自治會推出刺激消費的優惠方案，提升士東市場消費力及消費人潮，達成提振市場商機的目的，透過悠遊付消費滿額回饋活動，讓消費者感受到無現金支付的便利。

即日起至10月9日，在士東市場1樓攤商及2樓小吃部，單筆消費滿200元，即回饋20％悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶最高回饋2,000元，於2樓百貨部單筆消費滿500元，則回饋30％悠遊付回饋金，每悠遊付帳戶最高回饋1,500元，在士東市場買好買滿最多可獲得3,500元悠遊付回饋金超高回饋。