國民黨立委賴士葆。（資料照片）

對於華航董事會確定通過要購買16架波音787，國民黨立委賴士葆在臉書痛批，當時國安局長陳明通說這是認知作戰，國安外交官員滿口的謊言，政府追查或約談假新聞只針對升斗小民和在野黨，執政黨官員有製造假新聞的豁免權，就是只許州官放火，不許百姓點燈。

賴士葆回顧今年4月的新聞： 當時美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）來台，當面向蔡英文表達希望台灣購買波音787。這句簡單的英文，透過開放直播的談話，大半國人都可以聽懂，只有外交部的翻譯官聽不懂，總統府中文新聞稿這句話被消失。相對於蔡政府的閃躲，葛理翰回到美國開記者會重申敦促台灣購買飛機之事。

賴士葆直言，讓國人氣憤難平的是：1. 當時國安局長陳明通說這是認知作戰。2. 外交部長吳釗燮說總統府收音不好，他也聽不清楚，惟全台灣人民都聽得很清楚。3. 北美司長徐佑典說這樣說法傷害台美情誼，其心可議，還狡辯當天回音很大，翻譯很吃力。4. 外交部次長田中光說外交部同仁很懊悔沒有翻譯好，事實真相是翻譯被消音。5. 總統府的英文新聞稿有刊出購買波音的內容，中文新聞稿被消失，口譯人員也未翻譯，總統府發言人張惇涵當時解釋，中英文版本向來有所潤飾，這是不知所云的鬼話啊！

賴士葆不滿說，台灣天價軍購早已不是新聞，美國政要來台訪問重申台美關係堅若磐石的同時，台灣被迫開放萊豬進口、被推銷諸多商業利益，政府不該遮掩，甚至說謊，更不該指責媒體報導美國政要來政治推銷是惡意中傷。

賴士葆痛批，如今傳聞都變成事實，我們這些官員不覺得羞愧嗎？到底誰在進行認知作戰？到底誰在扭曲事實真相？誰在餵養人民假新聞？國安、外交官員滿口的謊言，政府追查或約談假新聞只針對升斗小民和在野黨，執政黨官員有製造假新聞的豁免權，就是只許州官放火，不許百姓點燈。