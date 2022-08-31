蘋果iPhone手機隨著軟硬體不斷更新，眾多功能深受果粉喜愛，但有一名網友認為iPhone的iMessage功能缺乏管控，淪為詐騙集團行騙的管道，直言是垃圾功能。論點也獲得不少用戶認同，表示直接關掉比較好。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己發現衛生福利部領補助、貸款、飆股的詐騙簡訊，都是從iMessage傳來的，認為蘋果未多做管控，讓iMessage變成垃圾功能，原本整天傳來的詐騙訊息，自己在關掉iMessage後就沒收到了，好奇「iMessage是不是垃圾東西？」

貼文引起熱議，許多網友都與原PO看法一致，「對啊，專門給人免費詐騙」、「真的，關掉之後沒收到亂七八糟的訊息」、「我關掉之後，就沒詐騙訊息了」、「我很好奇其他國家有被這樣濫用？」、「關掉就好了，其實除了詐騙也沒人再用」

但也有人發聲替iMessage叫屈，「那是在台灣吧，在美國應該很多人用」、「他很好用，但沒人用，很可悲」、「明明就超好用」、「拿刀殺人，你會認為刀是垃圾？」、「在實聯制以前哪有這麼多垃圾簡訊」、「Line詐騙才多吧！什麼股市群有夠北爛」。