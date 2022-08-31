澎湃新聞8月31日報導，身體呈長筒形，魚鱗厚實堅硬，上下顎密布兩排匕首般鋒利牙齒……河南汝州市耗時近月將城市中央公園湖水抽乾圍捕「怪魚」鱷雀鱔，引發3000萬網友圍觀。緊接著，北京、湖南、廣西、江蘇等地也在住宅區水域、公園湖泊、河道等地捕獲鱷雀鱔。中國水產科學研究院東海水產研究所前所長莊平希望，近期事件能夠真正讓社會重視，人為因素造成外來物種危害，提升全民科學素養，禁止隨意引進放生丟棄任何外來物種。」此一事件也有助於提高全民科學素養。

澎湃新聞報導，鱷雀鱔體形怪異、性格凶猛，並且沒有天敵，被稱為危險水生生物。莊平介紹，鱷雀鱔早期作為觀賞魚被引進，因為體形奇特，看上去又很凶猛，能滿足人們的獵奇心理，所以有人喜歡養。但牠在水中處於食物鏈頂端，一旦放到天然水域，會對水體生態系統帶來滅頂之災。如今頻頻出現在淡水水域，很大可能是人們盲目放生造成。

有網友認為，打撈一條魚沒有必要把整個湖或景觀池的水都抽乾。對此，莊平認為，抽水抓捕看似有點「笨」但可以理解，「暫時可能沒有更好辦法了，如果只是組織捕撈，可能無法斬草除根，而抽乾水一次就能解決，看上去成本有點高，但相比於鱷雀鱔帶來的危害，還是值得的。」

事實上，過去多年，廣東、廣西、福建、河南、四川、江蘇多省有鱷雀鱔野外分布記錄。早在2003年，浙江台州就曾發現鱷雀鱔蹤跡。

近年來，中國外來物種入侵數量呈上升趨勢，成為世界上遭受外來物種入侵危害最嚴重的國家之一。根據《2020中國生態環境狀況公報》，中國已發現660多種外來入侵物種。其中，71種對自然生態系統已造成或具有潛在威脅，並被列入《中國外來入侵物種名單》，219種已入侵國家級自然保護區。

在莊平看來，治理外來入侵物種的根本還是要從源頭上入手，嚴格控制其入境。要加強市場監督和管理，尤其是網路交易。由於缺乏監督，很多外來入侵物種通過網路交易流入本土造成入侵。市場監管部門應當嚴查外來物種交易鏈，特別重視網路買賣鏈條。

莊平提醒，生物入侵的危害要加強科學研究，科學觀測，科學防治，不能談虎色變，發展到另一個極端。他呼籲，務必重視相關普法和科普知識推廣工作，提高全民科學素養。「全民科學素養的提高可能任重而道遠，但這次是很好的契機，也是一個新的開端。」