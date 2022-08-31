渣打銀行攜手勵馨基金會，邀集具備專業知識的渣打志工舉辦「渣打金融知識營」，從1塊錢開始，透過淺顯易懂的課程為弱勢青年開路，聰明用錢、存錢和賺錢，奠定未來財富自由的基石。

渣打銀行表示，渣打全球公益計畫「Futuremakers by Standard Chartered」，結合銀行自身的金融專長，自2019年起支持16～35歲的青年追求職業夢想為主軸，此次舉辦「渣打金融知識營」邀請勵馨基金會30餘位夥伴們參與，透過10餘位渣打志工的引導，加上實務案例分享介紹儲蓄、貸款等金融基礎知識，以及預防詐騙的重要性，讓青年朋友在逐步跨入職場的過程中，也能掌握金融服務所來的協助，並避免誤入金融詐騙的陷阱。

在活動中，來自不同部門的渣打志工帶領基金會的夥伴分組討論，將所學知識透過小組討論和實作，思考轉化成為終身受用的金融知識。

渣打的志工服務向來是展現品牌承諾here for good的最佳體現之一。員工除了每年享有3天有薪志工假之外，銀行也積極安排各項志工活動鼓勵員工參與。即便2021年疫情籠罩，渣打銀行也開闢線上志工的參與機會，更與企業及非營利機構夥伴擴大合作，支持協助弱勢族群在疫情衝擊渡過難關。2021年，近1,000位渣打員工合計貢獻1,895天的志工服務天數，無懼疫情積極回饋社會。

此外，「Futuremakers by Standard Chartered」公益計畫在2021年已籌募超過新台幣460萬元的善款，服務超過近1,300人次弱勢青年，其中女性比例超過50％，更包含輔導45位視障青年成功就業，有40位穩定就業時間超過6個月。