金瑞瑤是70年代知名的玉女歌手，代表作有《飛向你飛向我》、《歲月的眼睛》、《好想你》等，當年她模仿日本女偶像的打扮風格，吹著復古髮型，配戴畫家帽，引領台灣演藝圈進入精緻化的偶像時代，也成為時下年輕人仿效的對象。封麥至少20年的金瑞瑤，近日與網友合影，無論臉蛋或打扮都很像年輕人，看不出已59歲。

前媒體人王中言近日在臉書表示，家人因想學騎馬，透過友人聯絡上經營馬術俱樂部的金瑞瑤、許安進，一看到本尊，不禁讚嘆：「她非常熱情安排我們到馬場來，還見到好久好久不見的許董，和瑤瑤一樣都青春如昔。」

合照中，金瑞瑤頂著妹妹頭黑長直髮，身穿印有卡通人物的白T和牛仔破褲，並繫著寬皮帶，穿著風格跟時下年輕人無異，且身材依舊纖細，臉蛋也沒留下太多歲月的痕跡，保養功夫超強。

王中言和金瑞瑤相得甚歡，從中得知金瑞瑤的兒子許凱文念中學時，曾一舉奪得全中運的馬術冠軍，「真是虎父虎子，太厲害了！當年見到的小寶貝，現在已在名校USC唸書，獨立又優秀。」

事實上，導演王鼎霖與女星丁巧唯（丁丁）今年3月在文華東方舉辦婚禮，金瑞瑤和許安進有受邀出席，當時金瑞瑤身穿寶藍色外套、黑色短褲，辣露絕對領域，令人驚艷。而她過去被問到如何保養時，大方地公開秘訣：「我平常一直有運動習慣，幾乎不吃甜食，也不喝酒。」