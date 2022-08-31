臺鐵「郵輪式列車」有著「會等人的火車」的獨特玩法，透過申請臨停與慢行的方式，載旅客探訪臺鐵秘境小站，領略鐵道沿途的特色風光。瞄準現在正夯的鐵道遊，易遊網即日起推出獨賣的限量4梯的國寶級蒸汽火車主題行程，以蒸汽火車女王美稱的CT273「仲夏寶島號」及蒸氣火車國王DT668載客，讓旅人感受古董火車的魅力，展開不一樣的復古風郵輪式列車遊程。

以往只在夏天才會現身的古董蒸汽火車「仲夏寶島號」，今年因疫情讓鐵道迷等候許久，而現在鐵道迷們終於能搭乘。與日本C57車款同型的「仲夏寶島號」，在日治時期擁有速度之王的美稱，是歷史上不朽的急行列車，這次將於9月24日、10月15日、10月29日推出花東2至3日遊。

列車慢行規劃方面，2日行程安排石城站到大里站遠眺龜山島，以及漢本站到和平間站欣賞和平溪扇形沙洲；3日行程則安排瀧溪站到金崙站一睹南迴鐵路海景與多良高架鐵路的最美風采。行程也會搭配2022 「縱谷大地藝術季-漂鳥197」或「台東慢食節 2022很香餐桌」活動，旅人可好好體驗台東人文藝術與慢生活的舒心旅程。

期間限定的「郵輪式列車」蒸氣火車主題行程，即日起上線開賣。（易遊網提供）

「仲夏寶島號」將從台東站出發，沿線停靠5個特色車站，包括以聚落客廳為概念設計的「瑞源車站」、新舊車站並存的「關山車站」、宛如一座日光穿透穀倉的「池上車站」、以大地糧倉為構想的「富里車站」以及有山線最美車站之稱的「東里車站」，最後抵達「玉里車站」；旅客能在車廂內感受蒸汽火車的復古風情，往外看便是花東車站之美，還有飲料環保提袋、集章套卡以及「蒸蒸日上帽」限定紀念帽，讓旅客帶回家留念。

今年易遊網再加碼推出蒸汽火車國王DT668的體驗行程，DT668擁有牽引力最大、噸位最重、最晚退休除役的3項歷史紀錄，想要體驗臺鐵史上「最後的蒸汽火車」，僅此一梯的「郵輪式列車˙DT668蒸汽火車+海線五寶巡禮2天」於11月19日台北出發。

「郵輪式列車」3日遊慢行規劃安排瀧溪站到金崙站一睹多良高架鐵路的迷人景致。（易遊網提供）

行程中，火車會在泰安站安排列車慢行，讓旅人緩緩眺望媲美大峽谷的壯闊火炎山；抵達台中豐原站後，前往全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道「后豐鐵馬道」，沿途行經花樑鋼橋、九號隧道、綠色走廊等景點，感受愜意樂活的單車體驗。次日則迎接重頭戲，於彰化車站參觀全台僅存的扇形機車庫後，再從彰化車站搭乘DT668蒸汽火車進行海線巡禮。

從日治時代保留至今，且為全台海線僅存的5座百年木造車站，被鐵道迷稱之為「海線五寶」，乘著DT668古董蒸汽火車，將走訪其中三寶，包含有融合和洋式風格的「日南站」、西部最靠海的車站「新埔站」以及海線最末站的「追分站」，從列車到車站一次感受滿滿復古鐵道風情。

期間限定、梯次限量的「郵輪式列車」蒸氣火車主題行程，即日起在易遊網線上開賣，「仲夏寶島號」行程每人最低7750元起；DT668蒸汽火車行程每人8750元起。早鳥可再享限量第2人最高現折1500元的優惠。