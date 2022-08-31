詐騙電話猖獗，不少民眾都碰過網路書局詐騙電話，但有詐騙集團行騙時，意外打到作者本人的手機，作者也巧妙出招，讓集團踢到鐵板，結局讓數千名網友都笑翻。

作家何守琦日前在《Dcard》PO文表示，自己接到了偽裝成博客來課服的詐騙電話，對方跟他說因為系統出錯緣故，導致他下訂的書籍《我在每一次告白後死去》誤植成代理商訂購數量，一次下訂40本，金額超過萬元。

何守琦表示，自己想知道詐騙集團到底是怎麼騙，於是就陪對方扯下去，但越聽越覺得離譜，終於忍不住開口：「訂了40本？那就全部都送來啊，最多可以訂幾本」，對方一聽慌張不已，開始支支吾吾，此時何守琦又再度出招，詢問最多一次可以訂幾本，對方回答2000本後，何守琦要求全部都送過來。

正當對方不知所措時，何守琦表明了自己是書籍作者的身分，表示這本書首刷連2000本都不到，難道他下訂後，詐騙集團要幫他加印嗎？對方則相當不悅「你是作者的話，我就是博客來董事長」，隨即掛掉電話。

不少網友也紛紛留言：「看到詐騙集團吃土就是爽」、「笑死，這10幾年前就有的招式，現在還在用」、「終於踢到鐵板了」、「詐騙變成免費幫書打廣告」、「你應該問對方在柬埔寨過得好不好」。

事實上，網路書局詐騙已經存在10多年以上，集團透過非法手段取得個資後，佯裝成金石堂或博客來客服，來電稱系統出錯，重複下訂，要求民眾操作ATM取消訂單，藉此騙取錢財，但儘管是老套詐騙手段，每年依舊有民眾照樣上當，讓人防不勝防。