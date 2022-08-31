女星艾莉絲（本名曾莉婷）結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活非常幸福，而艾莉絲也常在社群分享育兒日常，近日孩子即將開學，她也談起在海外育兒的種種，稱是「辛酸血淚史」。

艾莉絲透露心情「在倫敦上學，媽媽比小孩緊張」，她形容「就像蝴蝶和飛蛾那般，我的人生不斷在遷徙著。」30歲那年為了完成留學夢旅居東京，6年後因為創業旅居巴黎，現在因為家庭選擇搬到倫敦。她提起這段經歷有笑有淚：「除了培養出各種語言能力之外，也磨練出吃苦當吃補的韌性，造就一身去到哪裡都能快速生存安頓的技能。」

她說光是申請各種簽證的話題，她就可以聊好幾天，過去辦簽證都是她一手包辦，沒花錢請人代辦，還有在異國租房子、申請學校等等，是各種屢戰屢敗的辛酸血淚史，過程荒謬怪誕。她說這些過程「碰個滿鼻子灰，相較之下創業也就沒有那麼困難了，語言能力自然也突飛猛進。」

不過艾莉絲坦承自己不擅長在海外育兒，孩子們的通知信件和制服等問題讓她感到驚慌失措，她也給自己打氣「請好好努力加油面對這些挑戰吧」。艾莉絲發出自己在倫敦的美照，身後是倫敦街景，她穿著一件白襯衫，下半身穿了一件激短褲，「下衣失蹤」的視覺效果露出一雙纖細美腿，獲許多網友誇讚。