由經濟部國際貿易局及外貿協會合辦的泰國台灣形象展31日開展，除了線上有189家業者參展，首度恢復海外實體展示，計有46家廠商逾200項商品於曼谷Siam Paragon購物中心同步開展。

貿協董事長黃志芳在開幕時化身智慧城市的工程師，伴隨無人機飛入，揭開未來社會正朝向智慧物聯網發展序幕；今年展覽以打造智慧城市與智慧製造為主軸，為台泰產業及智慧城市發展拓展更多可能性，貿協指出，明年泰國台灣形象展將全面實體展，屆時將帶領台灣企業航向新南向。

貿協指出，泰國致力推動促進生物經濟、循環經濟及綠色經濟的國家發展戰略（BCG），瞄準農業與食品、健康與醫療、生物能源、生物化學與材料、旅遊及創意經濟四大產業，產業總值為3.4兆泰銖（佔整體GDP約21％），被泰國視為疫後經濟復甦重要解方；台灣在食品科技、醫藥生技及循環經濟等領域，都有創新技術及製造與國際行銷豐富經驗，必定能協助泰國BCG政策推進。

今年形象展洽談會獲得多家泰國大型商業集團支持，包括泰國最大零售通路商CP ALL、泰國前三大電商平台JD Central、泰國最大醫療器材代理商BJC Healthcare、泰國SCG集團以及日本大型電信集團NTT泰國分公司等。另外，家用電器市場前三大的Lucky Flame、自動售水機製造與經銷商WATER NET PUBLIC等買主參加線上洽談活動。