勿食言而肥！綠營前立委鄭寶清日前宣布參選桃園市長，主打核心價值與理念牌，贏得不少中間選民認同。鄭寶清今(31日)在《少康戰情室》節目透露，過去他從黨外聯誼會長做起，在民進黨秘書處時負責學生運動的後援補給，全台灣第一張新政黨證書還是陳水扁與謝長廷陪他去領的。他並控訴黨內協調過程不公，桃園市長鄭文燦曾答應他要重做初選民調，但卻沒有公平公正公開，直批鄭文燦「說謊、食言」。

鄭寶清表示，「我講鄭文燦，我說他說謊話，到現在為止他沒有回覆，為什麼？因為5月15日的時候我去中央黨部，中央黨部告訴我不用了，鄭運鵬、鄭文燦、林智堅談好了，就是要給林智堅選，我就去協商說，是不是做個民調？做民調我輸0.01%我就不要選嘛，結果好，5月18日就定了，也沒有做民調。接著，林智堅不選了，更離譜，2個小時決定給鄭運鵬，會做民調嗎？沒有！」

「後來為什麼我用截圖？鄭文燦你說謊話，我要把真相給大家。」鄭寶清說，「你8月21日找我去，談的時候他就跟我講說，『啊這樣好了，我跟中央建議，重新再做一次民調』，如果做民調就拿出來看嘛！我現在就這樣講，但他們後來就堅持不做公平公正公開的民調。」

鄭寶清質疑，「什麼叫假民調？不是沒有做民調，有做民調啊，但問題是那個民調是誰做的你不知道嘛！有沒有經過公平、公開，問的題目有沒有給大家知道？都沒有嘛，（萬美玲：還可以監看）對啊，至少你說誰做的，讓我們知道嘛，從幾號到幾號做，這是民調科學的地方。你說1月1日做的，跟12月31日做的，怎麼會一樣？你說兩個加起來平均，那不是笑話嗎？所以我就把這個公布嘛，我說，從來就沒有民調這個東西。」

「有民調我們就認了嘛，也沒有。」鄭寶清強調，「如果你講說要重做民調，說如果我贏鄭運鵬就我選，我輸鄭運鵬我退選，講得很清楚啊，但是他後來就食言嘛。好，我現在講說為什麼天人交戰，我對民進黨感情多深你知道嗎？沒有民進黨時，我是黨外聯誼會的會長，建黨之後，我就跟江鵬堅、黃信介，我是負責秘書處的工作，你要記得，全台灣第一張新政黨證書，也是我去領的耶，謝長廷跟陳水扁陪我去的耶。」

鄭寶清指出，「你看那學生運動，為什麼會有便當吃？就是張俊宏當秘書長，跟我講要想辦法去處理啊，要不然這些學生哪裏有飯吃？所以我們是有感情的！所以掉眼淚是委屈？不是，是因為這個黨已經喪失了核心價值，我們今天能對抗壓迫，是因為有民主、有人權、有法治，你看我們黨的前輩這樣犧牲奉獻，就為追求一個民主自由，民進黨把這些都喪失掉了啊！」