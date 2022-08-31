許多情侶都會選擇在家滾床，不過如果沒有適當隔音就會讓人很尷尬。一名網友表示，自己每次去男友家時都會激烈大戰2、3次，原本以為房門關起來外面就聽不到聲音，沒想到其實房間牆壁其實是「有洞」的設計，代表每次在裡面愛愛，外面全都聽得一清二楚！

原PO在Dcard發文表示，男友性慾比較強，每次去對方家中都會愛愛2、3次，男友不會在意家裡是否有人就開戰，她則是覺得反正關上房門就聽不太到聲音，就算沒辦法完全隔音，只要她壓低聲音就會比較安靜，頂多有幾聲會比較大聲。

沒想到近日她仔細觀察男友房間的格局，才發現牆壁上方其實是「有洞」的設計，「所以說我的聲音被聽光光了」，讓她尷尬到直呼以後看到男友家人都抬不起頭。

對此，許多網友紛紛笑說，「爸媽：哎呦，我家兒子體力就是好」、「推算抱孫日期」、「那幾聲比較大是不是男友用力頂」、「他都不尷尬你怕什麼，他跟家人相處時間長得多吧。不然就是去外面開房間，沒錢別學大人打X啦」、「我都直接被捂嘴巴...」。

另外也有人分享類似經驗，「習慣成自然啦，大家都成年人，不要當場看到就好了嗄」、「多去幾次他家人就會習以為常了啦，我男友上次完事後出去幫我倒水，他爸對他擺出謎樣的微笑」、「我男友家很大我都被聽過嗯嗯啊啊的聲音⋯他媽還跟他說要小聲一點XD」。