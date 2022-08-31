《哈佛商業評論》每兩年公布一次的〈台灣企業領袖100強〉評比出爐，聯強國際集團總裁杜書伍連續四屆名列台灣十大最佳績效CEO，並且在「總股東報酬率」指標獲得排名第2強，任內為股東創造的總股東報酬率達1,470％。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版自2016年起，每兩年公布一次台灣企業領袖100強名單，今年公布的最新排名，2022年以「任內市值成長金額」、「任內累計總股東報酬率」、「任內平均每季每股盈餘（EPS）」與「ESG成效」四項指標，作為評選四大面向，彰顯在經營績效與企業永續推動發展，表現卓越的企業家。

杜書伍在1988年創立聯強國際，今年將屆滿34年，在杜書伍領導下，聯強營運通路拓展到海外51個國家與地區，穩居亞太地區資通訊半導體通路龍頭，2021年合併營收達4,088億元，獲利達173億元。

除經營績效卓越外，聯強以「永續聯強．守護地球」為集團推動ESG的目標，近年來建構「營運服務平台（MSP）」，從內部數位優化開始，逐步擴及上下游供應鏈夥伴、金融服務、運籌承運商等服務商，進行生態圈的資訊串聯，並為數百家原廠、客戶與夥伴提供專屬客製APP，不僅提高供應鏈協同運作效率，並大幅降低供應鏈運作產生之碳排。未來將持續透過數位優化，致力成為低碳營運的標竿企業。