受到疫情封控、房市低迷、消費不振等因素衝擊，大陸上半年經濟表現疲弱，8月份四川限電更令情況雪上加霜。大陸國務院總理李克強31日主持召開國務院常務會議要求，穩經濟接續政策細則9月上旬應出盡出，改善經商環境與減輕企業負擔，並刺激民間投資，促進汽車等大宗消費。

今年第二季大陸經濟受到上海封城衝擊，GDP年增率僅0.4％，拖累上半年GDP年增為2.5％，與官方預設的全年經濟增速5.5％差距甚大。儘管大陸政府誓言下半年要全力拚經濟，但7、8月間受到高溫乾旱、四川限電的影響，7月份大陸製造業PMI意外萎縮至49.0，8月31日剛公布的8月製造業PMI僅為49.4，連續兩個月處於50以下收縮區內，顯示大陸第三季經濟依舊不容樂觀。

綜合陸媒報導，李克強31日主持召開國常會，會議要求，進一步優化經商環境、降低制度性交易成本的措施，持續為市場主體減負激發活力。要用「放管服」改革辦法再推進穩經濟一攬子政策發揮效能，接續政策細則9月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，鞏固經濟恢復基礎。

會議提出七項要求，包括在用好新增人民幣3千億元以上政策性開發性金融工具基礎上，對符合條件項目要滿足資金需求；將上半年開工項目新增納入支持，並在第三季形成更多實物工作量。

同時，擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能吸引民間投資。支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款，並促進汽車等大宗消費。