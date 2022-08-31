有員警在柚子上手繪警察局長黃宗仁、警友會理事長黃志彰，讓平時嚴肅的「大仁哥」展現有趣一面。（新北市警察局提供／李奇叡新北傳真）

中秋節將至，新北市警察之友會為慰勞警察同仁，由理事長黃志彰蒞臨新北市警察局致贈「文旦柚」，盼取其寓意「柚見平安」，保佑同仁執勤平安，還有員警在柚子上手繪Q版警察局長黃宗仁、警友會理事長黃志彰，讓平時嚴肅的「大仁哥」展現有趣一面。

新北市警察局表示，黃志彰今天上午特別率領理監事和顧問等人，蒞臨警察局致贈「文旦柚」，感謝新北警對治安工作的用心，讓新北治安去年榮獲多項第一名，而從去年的查緝非洲豬瘟，到破獲史上最大的海洛因運毒案，再到近期破獲柬埔寨詐欺3集團等重大案件，都是新北警察為台灣人民負責與用心的表現。

黃志彰說，警察工作無時無刻都面臨著危險，近期執勤時遭受攻擊而犧牲生命的案件再次發生，身為警察之友，一定會為了幫助警察挺身而出，將與黃局長共同為所有新北警的勤務與裝備而努力，希望能減少再有員警受到傷害。

黃宗仁表示，新北警這年破獲許多大案，也全力為新北市民維護治安，感謝警友會對新北警的全力支持，除了這次送文旦柚慰勞外，更在今年疫情肆虐之際，大手筆贊助所有新北警察同仁防疫險費用及疫情常備用藥，讓所有同仁多一層保障；另外由於日前台南發生殺警案重挫士氣，黃志彰也表示願意與新北警一同努力，改變工作環境與需求，讓每個同仁都能平安上下班，持續為新北治安努力。