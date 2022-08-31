聖暉（5536）今（31）日代重要子公司－聖暉系統集成集團，公告現金增資發行新股案，預計發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，發行價格每股人民幣27.25元，預計募集資金淨額人民幣48,534.72萬元。

聖暉系統集成集團申請上海證交所A股掛牌案，本月26日獲得首次公開發行批准，可望年底前完成掛牌。聖暉表示，聖暉系統集成集團辦理現增，主要用於補充潔淨室工程配套營運資金項目、研發中心建設項目、營銷與服務網絡建設項目。

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