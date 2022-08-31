近期常拜訪屏東新生代嘻哈歌手高爾宣，帶著被南台灣太陽注視的黝黑皮膚，受COACH之邀與「圍棋女神」黑嘉嘉合體演繹最新2022秋季系列新品，前者以剪羊毛大衣搭配皮短褲，手拿的則是本季新推出的咖啡色Bandit手袋;後者則以橘黃色A字千鳥格紋連身裙現身，首次合作的兩人對於此次的合體，皆表示很有趣，黑嘉嘉更表示高爾宣很貼心，「拍合照的時候會特別讓我在後面一點的位置，可以讓臉顯得小一些。」而高爾宣則誇黑嘉嘉今天穿的很可愛，「很適合情侶在紀念日、週年紀念的時候穿。」

高爾宣此次穿搭最喜歡的就是身上那件大衣，更直呼跨年想穿這種剪羊毛單品。（吳松翰攝）

此次COACH創意總監Stuart Vevers 把時裝秀取名為「Somewhere in America」，延續美國傳統，並融入他對於秋季的想像，將岩漿瀑布紅、薩摩亞太陽黃、玫瑰紫、亞馬遜綠和咖啡棕作為主題色系，圖騰方面則取材的第一代首席設計師Bonnie Cashin擅長的標誌性元素如千鳥格紋、水彩花卉印花，另外也特別運用網版印刷手法讓千鳥格營造出類似斜紋軟呢的視覺效果 ，並將品牌標誌性的剪羊毛運用於大衣、背心及披肩上，成為本季重點款式之一，另一角點則是黑嘉嘉身上的娃娃連身裙，高腰、寬鬆的剪裁具有90年代風格 ，再搭配蕾絲、珠飾、鉤針編織以及蝴蝶結的細節，塑造復古甜美的模樣。

黑嘉嘉以90年代復古女伶風格亮相，透露自己最近很喜歡這種復古穿搭。（吳松翰攝）

COACH和Mint+Serf聯名系列， FLAT CARD CASE ，9500元。（COACH提供）

COACH和Mint+Serf聯名系列， MINI ELEVATED SHOULDER BAG ，1萬9800元。（COACH提供）

COACH和Mint+Serf聯名系列， MINI ELEVATED SHOULDER BAG ，1萬9800元。（COACH提供）

COACH和Mint+Serf聯名系列，CARRIAGE BACKPACK ，4萬9800元。（COACH提供）

另外本季也特別與塗鴉藝術雙人組Mint+Serf(aka. Merf) 合作，讓藝術家把品牌標誌性的皮革外套、服飾、手袋作為畫布，運用塗鴉層疊堆積、撕紙效果，再經典Signature印花與Mint+Serf塗鴉圖案塑造糙、粗獷的視覺效果。另此次主打的狂歡小熊 、降雨雲圖騰，則是向滑板文化、頹廢搖滾 、電子浪潮致敬的系列，強調叛逆不羈與顯現自我的精神。