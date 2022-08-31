汽車路考有考「聽聲辨位」？有名駕駛開車行經新北市土城區某巷內路段時，突然發現路口白線上停了1輛打著雙黃燈的計程車，然而，該車的前擋風玻璃上竟然蓋著一大片疑似米黃色的布，讓他不禁疑惑該運將「是怎麼把車開到這裡的」；網友也留言笑虧該運將的計程車「敷個面膜，享受這慵懶又愜意的午後時光」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段15秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市土城區金城路2段338巷與立雲街路口，駕駛行經該路口時，突然發現對面有輛計程車閃著雙黃燈停在路口白線上，但是令人驚訝的是，該計程車前檔蓋著一片疑似米黃色的布，這也讓駕駛不禁疑惑該計程車「是怎麼開到這裡的」。

影片一出，網友紛紛留言表示「敷個面膜，享受這慵懶又愜意的午後時光」、「他路考的時候有考『聽聲辨位』」、「又一個觀落陰的」、「天眼通」、「這就是台灣的職業駕駛，真專業」、「心眼Lv. MAX」。

日前也有網友在臉書社團「爆廢公社」分享照片，該網友表示駕駛汽車行駛在國道上，突然從後照鏡發現後方1輛黑色轎旅車，其前擋玻璃竟放著一塊遮陽板，讓他不禁直問「教一下怎麼開？」。