美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的臨時統計，由於新冠肺炎的流行，美國人平均壽命連續第二年下降1.5歲，去年也是如此，因此相比於新冠流行前，美國人的平均壽命少了3年。CDC說，上一次這種壽命下降的年份是在1940年代初期，當時是因為太平洋戰爭爆發，可見疫情的殺傷力堪比二戰。

據統計，大約一半的預期壽命下降，就是COVID-19 造成的；2021年，美國有超過46萬人的死亡原因與新冠病毒有關。其次是心臟病、藥物過量和自殺。

平均壽命也稱預期壽命，是對在標定年份出生的嬰兒，可能預期壽命的平均年數的估計。幾十年來美國人的預期壽命一直在上升。到了2015年曾停滯了好幾年，然後在 2019年時，平均壽命達到78年零1 個月。

然而， 2020 年降至77年零4個月；2021年的平均壽命又再次下跌，到了76年零1個月。這是近一個世紀以來，出生預期壽命下降幅度最大的兩年。

賓州大學人口學專家山謬•普雷斯頓 (Samuel Preston) 說：「這是令人沮喪的情況，以前很糟糕，現在顯然變得更惡化。」

CDC 官員表示， 2021年疫苗接種變得廣泛可用，但是施打的效率不夠，新的冠狀變體病毒，導致一波接著一波的住院和死亡。

去年，美國男性和女性的平均壽命差距也擴大到20多年來的最高情況，現在美國男人的預期壽命剩下73.2歲，比女性少了近6年。

一些種族群體的平均壽命下降也變得明顯，例如美洲印第安人和阿拉斯加原住民的預期壽命下降 6.5年以上，降為65歲。顯然這與當地的醫療資源不足有關。

亞裔美國人仍然長壽，雖然預期壽命也下降了大約兩年，但還有83.5歲。

專家表示，造成這種差異的原因有很多，包括無法獲得優質的醫療保健、疫苗接種率較低，以及在大流行最嚴重的時候，需要繼續工作的低薪人口比例更高，他們往往為了家計而忽略了健康。