鳳飛飛和夫婿、兒子滿月當年一家三口的全家福合照。（左右文化提供）

「帽子歌后」鳳飛飛逝世10周年，家人與出版社為歌后打造了紀念專書《掌聲想起 鳳飛飛》，一釋出隨即登上預購排行榜第一名，成績亮眼，鳳飛飛的兒子趙彣霖透過在台灣的鳳飛飛慈善基金會轉告這好消息，除了驚喜以外，再一次感受到媽媽的力量。

訪談中，趙彣霖說，不管什麼事情，只要在媽媽手上一定都能迎刃而解，現在沒有媽媽的陪伴，自己無法跟媽媽的毅力相比，連仿效都達不到。

他分享，從小媽媽給予自己的教育，每每在遇到困難與障礙時，都能拿出面對的勇氣，並笑著說，別人都是嚴父慈母，他有的是嚴父嚴母；過年時他去伯父家拜年，堂姊笑著說，「以前去你家，十次有九次看到你被你媽追著打！」可見鳳飛飛對兒子有多嚴格，但是跟演唱會工作人員卻總是掩不住微笑，聊著兒子的點滴，他還小抱怨說，父母帶他去英國上寄宿學校，把他丟下就兩夫妻去法國玩，當時難得一張合影，他卻拒絕提供使用，「那時候不帥。」