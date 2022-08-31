為配合行政院國家防災日，內政部消防署今舉辦「國家防災日系列活動啟動記者會」，並發表新的「消防防災e點通APP」，會上也和財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心簽訂「防救災合作協議書」。內政部長徐國勇於致詞時表示，雙方強化防救災資訊的交換合作關係，將有助防救災資料整合利用，提升我國的地震防救災效能。

消防署9月1日至10月31日，推出國家防災日地震防災網路宣導活動，為期2個月，提供「地震避難動作演練」、「防災知識模擬考」、「虛擬防災館」等3項活動，民眾可上「消防防災館」網站(https://www.tfdp.com.tw/)，與家人一起參加抽獎活動，除了可學習更多地震防災知識，遇到災害時也才能減少傷害、確保平安。

除了網路活動，中央氣象局將在9月21日9時21分發送國家級警報訊息至全國民眾手機，在手機接獲地震警報聲響時，可一起進行抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」的防震避難動作，透過實際演練，才能在地震發生時，馬上反應、運用，保護自己的安全。

此外，為了強化地震資料運用，消防署也與國家地震工程研究中心簽訂「防救災合作協議書」，交換地震相關資料，由消防署介接「台灣地震損失模擬資訊網」及「台灣地震早期損失評估資訊網」，在地震發生後依據推估的災害損失及分布，可即時調派救災物資及人力，另消防署也提供國家地震工程研究中心各項歷史災情資料，作為地震受損範圍衝擊影響推估的基礎，透過雙方資料的交換及加值運用，加強地震防災工作。

在會上消防署也宣布，整合陸續開發的「全民防災e點通」、「119報案」、「145MHz山域急難服務」、「急救先鋒」等資訊系統，全新推出「消防防災e點通」APP，提供民眾一站式的消防、防災智慧化資訊服務，即日起可於App store及Google Play下載使用，完成註冊及填寫防災卡還可參加抽獎，且獎品豐富，歡迎踴躍參加。

為加強民眾防災能力，內政部也於9月份與各賣場及網路平台業者合作設置「防災專區」，今年響應活動的商家有實體賣場小北百貨、慈濟、大潤發、愛買量販、金玉堂文具、家樂福、楓康超市、遠企購物中心、燦坤實業、全聯實業、丸虎國際；以及網路賣場包露天拍賣、momo購物網、特力屋、東森購物、PChome線上購物、全家行動購、好市多、蝦皮購物、臺灣樂天、臺隆手創館、康是美及Yahoo奇摩購物等，以利民眾準備防災用品、食物。

消防署強調，地震無法預測，最好平時事先做好防災準備。今年度國家防災日相關活動及地震相關防災應變資訊，請至「消防防災館」(https://www.tfdp.com.tw/) 、「全民防災e點通」（https://bear.emic.gov.tw）、各賣場及網路平臺防災專區（https://www.nfa.gov.tw/pro/index.php?code=list＆flag=detail＆ids=21＆article_id=11818）查詢。